52-letni Daniel Craig zachwyca muskulaturą w magazynie "GQ" (ZDJĘCIA)

Filmy o Jamesie Bondzie od ponad 50 lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Przygody brytyjskiego agenta to czwarta najbardziej dochodowa seria na świecie. Kilka miesięcy temu zakończono zdjęcia do 25. części filmu. W Nie czas umierać James Bond na prośbę dawnego przyjaciela z CIA rozpocznie misję ratowania porwanego naukowca.

Będzie to jednocześnie ostatnia część z udziałem Daniela Craiga , który wcielał się w główną rolę od 2006 roku. Niestety aktor ogłosił, że kończy przygodę z serią, mimo że kuszono go gigantycznymi pieniędzmi.

Porównując najnowszą część filmu do poprzednich, aktor stwierdził: "Nie będzie tak bardzo się różnił. Co jakiś czas będę odwracał się do kamery i mówił: "Nazywam się Bond, James Bond"".