Polsat SuperHit Festiwal. Muzycy Maneskin CAŁUJĄ SIĘ na sopockiej scenie! "Każdy powinien móc kochać, kogo tylko chce!" (ZDJĘCIA)

fankajanka 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Zadna to sensacja , Damiano calowal kolege po wystepie na Eurowizji , taki maja image sceniczny ! Teraz powtorzyl ten sam gest , tylko sie nie uduscie z radosci , ze to takie nowoczesne , ha ha ! No i musza byc zbuntowani ! Niebanalni . Nieubrani lub skapo ubrani etc. Ale Damiano spiewa swietnie , to fakt!