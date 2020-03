Polska, obok Chin i Rosji, OCENZUROWAŁA wątek policjantki-lesbijki w nowym filmie Disneya!

W zeszłym roku głośno było o remaku Małej Syrenki. Części fanom oryginału z 1989 roku nie spodobało się wówczas, że do roli Arielki zaangażowano czarnoskórą wokalistkę. Gdy poinformowano, że to Halle Bailey wcieli się w postać syreny, internauci nie kryli swojego rozczarowania, zarzucając Disneyowi między innymi to, że "zniszczył ich dzieciństwo".

Scena niektórym nie przypadła do gustu do tego stopnia, że filmu w ogóle nie zobaczą mieszkańcy Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu czy Libanu. Za to w Rosji scenę z wątkiem LGBT ocenzurowano i "dziewczynę" zastąpiono słowem "partner". Okazuje się, że do Rosji dołączyły także Chiny i… Polska. Nasz rodzimy dystrybutor zupełnie zrezygnował z wątku, w którym bohaterka nawiązuje do swojego związku.