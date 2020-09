Polska reprezentantka na Eurowizję Junior 2020 wybrana!

W niedzielne popołudnie w finale Szansy na sukces - Eurowizja Junior 2020 poznaliśmy reprezentantkę Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior. Głosami widzów i jurorów program wygrała 10-letnia Alicja Tracz.

Do finału eliminacji doszły trzy młode wokalistki. O udział w Eurowizji walczyły Lena Marzec, Agata Serwin oraz Alicja Tracz. Wszystkie trzy zaśpiewały po dwie piosenki - jedną, dzięki której wygrały swój półfinał oraz drugą, dedykowaną na konkurs Eurowizji.

Podczas głosowania brano pod uwagę zarówno głosy widzów, którzy głosowali sms-ami, jak i punkty przyznane przez jurorów. Występujące młode wokalistki wspierały gwiazdy zgormadzone w studio - Cleo, Viki Gabor i Dawida Kwiatkowski. Zarówno widzowie, jak i jurorzy po 1 punkcie (za 3. miejsce) przyznali Agacie Serwin. Po 3 punkty od jurorów i od widzów dostała Lena Marzec. Pierwsze miejsce w głosowaniu sms-owym oraz głosowaniu jurorów zajęła Ala Tracz, która zdobyła po 5 punktów od jurorów i widzów.

10-latka nie kryła radości, po usłyszeniu werdyktu dziewczynka rozpłakała się.

Jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję wszystkim - mówiła, płacząc Alicja.

Alicja Tracz będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2020 z utworem I'll Be Standing stworzoną specjalnie z myślą o Eurowizji Junior przez Gromee'go.

Alicja Tracz pochodzi z Lubelszczyzny. Mieszka w miejscowości Potok Wielki w powiecie janowskim. Miłość do śpiewu zaszczepiła w Ali mama, która uczy muzyki. Alicja Tracz wystąpił w 3. edycji The Voice Kids. Zajęła 4. miejsce w plebiscycie ''Wymarzony Reprezentant Polski'' Dziennika Eurowizyjnego.

Alicja będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznego finału Eurowizji Junior już 29 listopada w Warszawie.

