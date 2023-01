Polski "Żywy Ken" prawie nie został przepuszczony przez kontrolę paszportową. Nie rozpoznali go na zdjęciu

Michał nie ogranicza się już tylko do ostrzykiwania policzków, brody i ust, co traktuje zresztą jak "wyjście po bułki do sklepu". Zdeklarowany entuzjasta ingerowania w urodę poszedł o krok dalej i dwa lata temu wszczepił sobie... implanty klatki piersiowej. Koszt takiego zabiegu to "skromne" 20 tysięcy złotych.