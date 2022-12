Polskie WAGs dopingują ukochanych w Katarze: Julia Bednarek, Ola Frankowska i wypoczywające nad basenem Anna Lewandowska z Agatycze (ZDJĘCIA)

Tegoroczny mundial w Katarze przyniósł kilka zaskoczeń. Po raz pierwszy od lat Polakom udało się zakwalifikować do finałowej 16., a już dziś będą mogli powalczyć o kolejne sukcesy. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będą Francuzi, czyli aktualni mistrzowie świata. Mimo że ostatni występ naszej reprezentacji pozostawia wiele do życzenia, to fani wierzą, że fortuna im sprzyja i dzisiaj również będziemy świętować awans. Są również i tacy, którzy już przećwiczyli "Polacy, nic się nie stało", ale nie da się ukryć, że na tegorocznym mundialu nasi rodacy mają się z czego się cieszyć.