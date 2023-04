Pomylili Mroczków na Instagramie "M jak Miłość"! Rafał dopytuje: "To który wreszcie, Paweł czy Piotrek?" (FOTO)

Serial "M jak miłość" gości na antenie TVP2 od ponad dwóch dekad i nic nie wskazuje, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Choć tasiemiec nie generuje już tak olbrzymich wyników oglądalności, jak jeszcze kilka lat temu, to losy mieszkańców Grabiny wciąż są namiętnie śledzone przez miliony widzów.

Mimo że spora część obsady już dawno się wykruszyła, to niektóre gwiazdy i tak grają w nim nieprzerwanie od 23 lat. Do tego zacnego grona należy zaliczyć chociażby Katarzynę Cichopek, a także Marcina oraz Rafała Mroczków. Serialowe perypetie słynnego trio wciąż fascynują publikę i choć Kinga Zduńska jest od lat wierna Piotrkowi, niektórzy do dziś mylą go z bliźniakiem, Pawłem. Nie ma w tym z resztą nic dziwnego...

Z trudną do uporządkowania zagwozdką, "kto jest kim", musiała zmierzyć się też osoba, która na co dzień odpowiada za oficjalne profile w mediach społecznościowych "M jak miłość". Na Instagramie opublikowano we wtorek rodzinne zdjęcie, na którym Kinga Cichopek pozuje ze swoim serialowym szwagrem, Rafałem Mroczkiem. Opis mógłby jednak sugerować, że jest to Piotrek, ukochany Kingi Zduńskiej, w którego wciela się Marcin Mroczek.

Rodzinka Zduńskich pozdrawia i zaprasza na dzisiejszy odcinek #MjakMiłość. Będziecie? - dopytywał autor posta.

Wpadka na profilu "M jak miłość"? Internauci twierdzą, że pomylono braci Mroczków

Czujni internauci szybko wyłapali, że na zdjęciu nie znajduje się serialowy Piotrek, lecz Paweł, o czym natychmiastowo poinformowali w sekcji komentarzy.

Bliźniaki wam się pomyliły; Ojciec coś nie pasuje; Przecież to Paweł; To Paweł, a nie Piotrek; A co to, w kolejnych odcinkach się okaże, że Kinga jednak wszystkie dzieci ma z Pawłem? Ciekawe, co na to Piotrek - taki numer mu brat i żona odwalili; Według mnie na zdjęciu jest Paweł, czyli Rafał Mroczek, ale czasami już się gubię, więc na 100% pewna nie jestem - pisali fani "M jak miłość".

Wywołany do tablicy Rafał Mroczek postanowił włączyć się do dyskusji internautów. Aktor w zabawny sposób odniósł się do odwiecznej zagadki "który to Mroczek".

To który wreszcie, Paweł czy Piotrek? Marcin, to Ty czy ja? - dopytywał sarkastycznie Rafał.

Potraficie rozróżniać słynnych braci?

