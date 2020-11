Pomysłowa Natalia Siwiec reklamuje kosmetyki GOŁYM POŚLADKIEM (FOTO)

Siwiec nie narzeka z kolei na brak zajęć. Egzotyczny i niezwykle fotogeniczny krajobraz jest wręcz wymarzonym miejscem pracy dla influencerki. Natalia ochoczo wygina się do zdjęć przy palmach, od czasu do czasu zmieniając jedynie stroje kąpielowe. Choć nawet to nie jest koniecznością... Ostatnio Miss Euro lokowała kosmetyki do ciała zupełnie nago. Jej okolice bikini zostały połowicznie zasłonięte przez ściankę prysznicową, a reszta była do wglądu internautów.