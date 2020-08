Ponadczasowa Monica Bellucci zadaje szyku na wysokich koturnach w trakcie wakacji w Grecji (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna w branży rozrywkowej panowało obrzydliwe przekonanie, że po 40. urodzinach aktorki wkraczają w wiek emerytalny. Faktycznie trudno było nie zauważyć, że wraz z wiekiem gwiazdy mogły liczyć na coraz mniej ambitne angaże, a z czasem musiały godzić się na role babć i opiekunek, podczas gdy mężczyźni w tym samym wieku co one nadal otrzymywali lukratywne oferty. Na szczęście coraz więcej hollywoodzkich producentów wykazuje się większą wyobraźnią i pozwala, aby na wielkim ekranie panował dojrzały talent i życiowa mądrość, a nie tylko długie nogi i bujne, blond czupryny.