Ponętna Katarzyna Cichopek pluska się w jeziorze: "Nie mogłam odmówić sobie PRZYJEMNOŚCI" (FOTO)

Każdy użytkownik mediów społecznościowych niestety wie, że latem rodzimi celebryci stają się szczególnie aktywni. Od rana do wieczora zasypują fanów relacjami z "rajskich wakacji". Podczas gdy część z nich wybiera się w zagraniczne podróże, są i tacy, którzy doceniają wypoczynek w kraju. Bez wątpienia należy do nich Katarzyna Cichopek. Ostatnio wraz z rodziną rozkoszowała się urokami lata nad Bałtykiem.

Cichopek radzi: "Im ciekawsze życie prowadzi mama, tym ciekawiej może wychować dzieci"

Małżeństwo Cichopków przeżywa w ostatnim czasie prawdziwy renesans, co można zobaczyć choćby na ich instagramowych profilach. Kasia nie szczędzi Marcinowi Hakielowi czułych słów, a uradowany tancerz odwdzięcza się małżonce wytrawnymi komplementami.

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy, dlatego Kasia ogłosiła w sobotę powrót z wakacji do domu. Aktorka przyznała, że w drodze do Warszawy znalazła chwilę na relaks.