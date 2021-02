Ponownie meldujemy się w "Hotelu Paradise". Jakie nowości czekają nas w trzecim sezonie show?

Aga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do czego ten świat zmierza?🤔Instagramy ,wyspy miłości ,hotele paradis,kawalerzy do wzięcia i wiele wiele więcej miałkiego chłamu.Rozrywka dla płytkich i pustych...Ci młodzi ludzie dla rozpoznawalności,lajków ,kasy zrobią wszystko.Wystawiają się na krytykę, śmieszność, nieraz na poniżenie, byleby zaistnieć...Te piękne wakacje mają swoją cenę..Potem trzeba wrócić do rzeczywistości...Coś za coś, niestety...Żenujące przechodzenie z rąk do rąk, wystawianie na ocenę..Co to ma wspólnego z miłością????Jaki jest przekaz dla młodych, że miłość polega na piciu drinków, kuszeniu ciałem, na seksie?.Już prędzej pasuje tu słowo swingowanie...Ciekawe ,co z tych "miłości"zostanie po powrocie do kraju...