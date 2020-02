Pop Smoke nie żyje. Raper został ZAMORDOWANY we własnym mieszkaniu

Amerykański serwis TMZ podał informację o śmierci rapera Pop Smoke. 20-latek został postrzelony we własnym mieszkaniu.

Do zdarzenia doszło nad ranem 19 lutego. Zamaskowani sprawcy włamali się do willi muzyka w Hollywood Hills prawdopodobnie z zamiarem dokonania napadu rabunkowego. Tam zastali gospodarza, który być może próbował im przeszkodzić.

Raper został przewieziony karetką do Cedars-Sinai Medical Center w West Hollywood, gdzie lekarze stwierdzili zgon. Policja nadal szuka morderców. Nie jest jasne, czy muzyk znał sprawców.

Pop Smoke był początkującym, ale już znanym raperem. Popularność zdobył dzięki piosence Welcome to the party pochodzącej z albumu wydanego w lipcu zeszłego roku.