Popłoch w TV Republika. Pracownicy martwią się napływem dziennikarzy z TVP. "DRŻĄ o stanowiska. Niektórym już ucięto dyżury"

Polako 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak czytając komentarze wyborców pis to jestem w 100% przekonany, że oni wierzyli we wszystko co z tej stacji wypływało, normalnie fenomen , psychiatra światowej sławy powinien to zdiagnozować. Gdybym zobaczył machloje w obecnej koalicji to w życiu nie oddam głosu na nich, a wyborcy pis co tamci by nie robili to i tak zagłosują, nawet gdyby tamci mieszkali w złotych pałacach, a ich wyborcy w ziemiankach