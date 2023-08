Popularni tiktokerzy ROZSTALI SIĘ! "On i tak się dobrze bawi, więc o niego się nie martwcie"

Rozstanie pary tiktokerów. Obserwowało ich 1,5 mln użytkowników

TikTokowy profil Katii i Seweryna do tej pory śledziło aż ponad 1,5 miliona użytkowników. Niestety wygląda na to, że fani pary wkrótce będą musieli pożegnać się z ich filmami. Ostatnio Katia za pośrednictwem Instagrama poinformowała bowiem, że ich związek właśnie dobiegł końca. Przy okazji zasugerowała, iż jej obserwatorzy nie powinni raczej martwić się o Seweryna, gdyż ten aktualnie świetnie się bawi.

W danej chwili to jest trudne, ale najważniejsze pamiętać, bo złe samopoczucie wywołują złe myśli, więc trzeba pozbyć się złych myśli. Zerwaliśmy z Sewerynem, więc możecie więcej nie pytać. Ale on i tak dobrze się bawi, więc za niego się nie martwcie - napisała na InstaStories Katia.

Dziękuję wszystkim za wiadomości, wszystko widzę, czytam, kocham Was. Musiałam usunąć poprzednie relacje. Kto zobaczył, ten zobaczył. To, co się dzieje, to jakaś masakra. Tyle mogę powiedzieć - wyznała.