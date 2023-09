PORUSZAJĄCE wyznanie Sylwii Grzeszczak. Mówi o traumie: "Próbowano zniszczyć mi życie prywatne. BAŁAM SIĘ"

TakaPrawda🌸 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Między słowami dała do zrozumienia, że menager. Ale menagerem jest jej rodzony brat więc to się nie klei, w wywiadach mówiła, że jest dla niej wsparciem. No i współpracowała nie tylko z bratem ale i mężem - Liberem. Czy 2 facetów pozwoliłoby gnoić kobietę, żonę i siostrę? W sumie to jestem ciekawa bardzo tej historii. Bardzo Lubię Sylwię i przez lata śledzę jej karierę, jedna z bardziej uzdolnionych, sama komponuje i pisze piosenki, na koncertach zawsze na żywo, nawet jak miała 2 koncerty sylwestrowe w różnych tv dawała radę i na obydwu robiła robotę na 100%.