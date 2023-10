Poruszona Aleksandra Kwaśniewska komentuje wyniki wyborów parlamentarnych: "Jestem strasznie dumna z kobiet"

Ja jestem strasznie dumna z kobiet, bo wyszło na to, że w ogóle Polacy poszli do wyborów i była niesamowita frekwencja, ale kobiety jeszcze bardziej się zmobilizowały niż mężczyźni. A pamiętajmy, że te badania na miesiąc przed wyborami były takie, że co druga kobieta nie planuje wziąć udziału w wyborach, więc jestem strasznie szczęśliwa, że jednak Polski się zmobilizowały, że ruszyły tłumnie do wyborów, że dały wyraz temu, w jakiej Polsce chcą żyć i jaka wizja Polski jest im bliższa. Bardzo się z tego cieszę i z dużym optymizmem patrzę w następne lata – podsumowała Kwaśniewska.

(...) Same Polki przekonywały się nawzajem, że to są ważne wybory i że w ogóle wybory są ważne. Moim zdaniem wybory to jest fantastyczna rzecz. Nie znoszę stwierdzenia, że to jest obowiązek obywatelski i nie znoszę, jak ktoś tym argumentem próbuje mnie przekonywać. Obowiązek obywatelski brzmi jak taki znój, że to po prostu trzeba. A moim zdaniem wybory to jest święto, to jest rewelacyjne, że my możemy zagłosować za tym, kto wzbudza nasze zaufanie i kto w naszym poczuciu jest odpowiednim przedstawicielem w sejmie i senacie - stwierdziła Kwaśniewska.