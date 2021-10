Posągowa Angelina Jolie pozuje Z PIĄTKĄ pociech na premierze najnowszego filmu (ZDJĘCIA)

Angelina Jolie nie należy do grona stałych bywalczyń ścianek. Nic więc dziwnego, że właściwie każde publiczne wyjście aktorki odbija się w mediach szerokim echem. Wszystko wskazuje na to, iż w najbliższym czasie Jolie będzie coraz częściej pojawiać się na salonach. Do kin właśnie wchodzi bowiem najnowszy film Marvela z udziałem gwiazdy, "Eternals".