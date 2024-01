Posępna Grażyna Torbicka sfotografowana na mieście. Pokazała się BEZ MAKIJAŻU (ZDJĘCIA)

Grażyna Torbicka jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek. 64-latka działa w branży już od niemal czterech (!) dekad. Na razie nic nie wskazuje jednak na to, by planowała udać się na odpoczynek. Prezenterka wciąż jest aktywna zawodowo, stale prowadząc kolejne wydarzenia i uczestnicząc w branżowych eventach.

Grażyna Torbicka niezmiennie od lat pozostaje w zasięgu zainteresowania paparazzi. Najczęściej fotografują ją podczas przyziemnych czynności takich jak wyjście do restauracji czy zakupy.

Podobnie było parę dni temu, gdy to "przyłapano" ją w centrum Warszawy, a dokładniej przed jej "starym" mieszkaniem. Na wykonanych gwieździe zdjęciach widzimy, jak parkuje swoje białe Alfa Romeo Stelvio za 250 tysięcy złotych i udaje się do kamienicy, w której niegdyś mieszkała. Po chwili opuściła budynek, dzierżąc w dłoni książkę oraz pocztę i udała się do samochodu.