Postać Mikołaja Roznerskiego zostanie uśmiercona w "M jak miłość"?!

Po stracie Kasi, która zmarła tuż po porodzie, Marcin musiał zmierzyć się z wyzwaniami samotnego ojcostwa. Później w jego życiu pojawiła się Iza, z którą zbudował stabilną relację. Urodziła im się córka Maja. Mimo to, z biegiem czasu ich związek zaczął się rozpadać, co doprowadziło do tego, że Izabela zdecydowała się odejść do Radka (w tej roli Philippe Tłokiński). W końcu Marcin odnalazł spokój u boku Kamy (Michalina Sosna).