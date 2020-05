Potrafisz rozróżnić braci Mroczków? (QUIZ)

Jak świat długi i szeroki, odpowiedzi na pewne pytania nadal wydają się być poza zasięgiem ludzkości. Co było pierwsze: kura czy jajko? Czy Bóg istnieje? W jaki sposób loki Magdy Gessler utrzymują swoją objętość? Głęboko wierzymy jednak, że do odważnych świat należy. Dlatego właśnie dziś postaramy się ustalić odpowiedź na jedno nurtujące nas od dawna pytanie - a mianowicie, jak odróżnić od siebie Rafała i Marcina Mroczków! Z okazji Światowego Dnia Bliźniąt panowie sami urządzili na Instagramie konkurs z nagrodami dla fanów, którzy będą w stanie rozpoznać ich na zdjęciu. W przypływie inspiracji przygotowaliśmy więc dla Was specjalny quiz, który ustali, jak radzicie sobie z dostrzeganiem różnic między odtwórcami ról braci Zduńskich.