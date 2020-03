Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Zarażony przyjechał z Niemiec

Noce 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

Ale oni szczekali jak psy zajadle nareszcie maja wirusa i dalej będą szczekać po tysiąc razy. Dajcie ludziom żyć to co oni opowiadają to jest chore ile jadu nienawiści maja wyssali z mlekiem matki. Ludzie mają was dosyć co by rząd nie zrobił to jest źle. Wychodzimy z biedy a oni dalej kłody pod nogi rzucają. Są tak rozwcieczeni jak węże na gorącej patelni. Jadą na całość i ludzi karmią kłamstwem. Kto takich ludzi wybiera niech idą pracować do biedronki anie za politykę się brać.