"Power Couple": Agata Rubik zaskoczona wyznaniem Piotra! "Mój mąż NIE WYCHODZI na miasto z kumplami"

Ydfugi

Mój mąż też nie wychodzi i nigdy nie wychodził na miasto z kumplami. Nie lubi i nigdy nie lubił takich "męskich spędów", my sami wychodzimy w miasto, czesto wyjezdzamy też do innych miast w PL i Europie, zeby pochodzić po restauracjach, barach, po spacerowac po miescie, wziac udzial w imprezie. Owszem czasem jak ktos nas zaprosi i nie wypada odmowic to umawiamy się ze znajomymi parami, ale nie lubimy tego. Najlepiej się bawimy w swoim towarzystwie, albo z córką (jest dorosła). Pozdrawiam.