Powracający do telewizji Michał Figurski przyznaje: "Im OSTRZEJSZE teksty padały z moich ust, tym większą wypłatę dostawałem"

Iszczak chce kolejnej małpy w cyrku. Przykre, to ale po prostu wykorzysta jego niepełnosprawność do podbicia statystyk. Co, do Michała z jednej strony nie jest mi go żal , zostawił żonę, dziecko, obrażał ludzi publicznie a z drugiej nie on jedyny ale on jako jeden z nielicznych schorowany i jeszcze potrafi się przyznać do głupoty...