Powstanie serial "Król tygrysów"! W postać Joe Exotica wcieli się NICOLAS CAGE!

Pytacie się mnie, jak się bronić przed tą pandemią i 5G. Moja rada jest taka: dbać o swój własny wzrost i swoje własne światło. Zobaczcie - od milionów lat ludzie zawsze próbowali się dostosować. Człowiek pierwotny nie był tak dokładnie skonstruowany jak człowiek współczesny. Zobaczcie, jaka była świadomość takiego człowieka pierwotnego, który żył w harmonii z naturą, a jak żyje człowiek współczesny - w silnym oderwaniu od natury, a jednocześnie z pewnego rodzajem wzrostem świadomości, z innym funkcjonowaniem swojego mózgu. Moje zdanie takie jest takie, że jeśli początkowo użyją jakąkolwiek broń, ludzkość i tak będzie się odradzać, szczątkowo, ale jednak, więc tutaj dbajcie o światło i o zmianę wibracji, pracujcie nad swoimi częstotliwościami, wiedzieć, na jakich częstotliwość kto pracuje, to jest wielka i fascynująca prawda do odkrycia. Wiedza o sobie jest czymś bezcennym. To jest ratunek przed jakimkolwiek broni, czy to będzie broń, którą porównywałam do trąb jerychońskich czy przed bronią 5G.