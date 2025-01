Pożar w Kalifornii trawi luksusową dzielnicę gwiazd. Poruszający wpis syna Toma Hanksa: "MÓDLMY SIĘ za osoby z Palisades"

Co kilka lat Kalifornię trawi pożar. Zdecydowanie najgroźniejszym w historii słonecznego stanu był ten, który miał miejsce w listopadzie 2018 roku. Tak zwany "Camp Fire" pochłonął równowartość prawie 17 miliardów dolarów. W wyniku niszczycielskiego żywiołu spłonęło 18 tysięcy budynków , ewakuowano ponad 50 tysięcy osób , a śmierć poniosło 85 osób.

Kalifornię trawi pożar. W sieci pojawiają się mrożące krew w żyłach publikacje

Niestety od wtorku Kalifornia znów zmaga się z pożarem. Wybuchł on w Eaton Canyon i za sprawą najsilniejszego od dekady wiatru Santa Ana błyskawicznie się rozprzestrzenił. Jak informuje BBC, w zaledwie kilka godzin z obszaru około 10 ha na ponad 500 ha. W związku z tym całkowicie zamknięto m.in. biegnącą wzdłuż wybrzeża autostradę Pacific Coast Highway. W sieci roi się od zdjęć i nagrań porzuconych na niej samochodów.

Szczególnie narażeni są też mieszkańcy luksusowej dzielnicy Pacific Palisades , na której mieszka wiele gwiazd i celebrytów. Znane twarze zostały poddane pilnej ewakuacji. Według "The Hollywood Reporter" zamożną dzielnicę zamieszkują m.in. Jennifer Aniston , Bradley Cooper , Reese Witherspoon , Adam Sandler , Michael Keaton czy Rita Wilson z Tomem Hanksem.

Syn Toma Hanksa zabrał głos. Poruszający wpis aktora

Syn tych ostatnich, Chet Hanks , skomentował to, co dzieje się aktualnie w położonej na wzgórzach dzielnicy Los Angeles, w której się wychowywał.

Dzielnica, w której dorastałem, doszczętnie płonie. Módlmy się za osoby z Palisades - napisał na Instastories, zwracając się do osób przebywających w okolicy: Proszę wszystkich, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. W pobliżu pożarów dochodzi do grabieży i włamań.

Do ewakuacji został zmuszony m.in. James Woods. Nominowany do Oscara aktor poinformował o swojej sytuacji na serwisie "X". Pokazał przeraźliwe nagranie z wdzierającymi się do jego willi płomieniami.