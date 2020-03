Wschodząca gwiazda Internetu

giordanobruno 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Twórczość Szymona może wydawać się mało poważna, niezaangażowana, czy nawet głupawa, a w każdym razie daleka od trapiących ludzkość spraw. To jednak pozory. Dla mnie filmiki Zapartego to swoisty teatr, w którym protagonista -- Szymon -- to człowiek z krwi i kości, cierpi, śmieje się, cieszy, zmaga się z trudami egzystencji na swój własny, unikatowy sposób. Zamieszczane przez niego treści paradoksalnie uważam za głęboko humanistyczne.