Prababcia Anny Marii Jopek zginęła na Titanicu! Zaskakujące ustalenia

Titanic na początku XX w. uchodził za jedno z największych osiągnięć technologicznych. Miał on reprezentować potęgę Wielkiej Brytanii. 10 kwietnia 1912 r. statek wyruszył w rejs z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku. Ostatecznie Titanic nie dotarł do celu, natrafił na górę lodową i zatonął. W katastrofie zginęło 1324 ludzi, w tym kilkudziesięciu Polaków.