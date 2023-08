Pracowały na jachtach milionerów. Teraz ujawniają przykre kulisy pracy. "ZOSTAŁAM WYKORZYSTANA SEKSUALNIE"

Czasami młode kobiety poszukują łatwego i szybkiego zarobku. Celem wykorzystania czasu wolnego, np. od nauki lub pogodzenia kilku zobowiązań na raz, decydują się na podjęcie krótkoterminowych zleceń. Szczególnie w sezonie wakacyjnym liczba ofert pracy w charakterze dziewczyn do towarzystwa rośnie w lawinowym tempie.

Czym zajmuje się eskortka?

Perspektywa otrzymania sporego wynagrodzenia przy niewielkim nakładzie pracy wywołuje ogromne zainteresowanie. Kto przecież nie chciałby zarabiać na imprezowaniu? Dodatkowym wabikiem jest możliwość spędzenia czasu na pokładzie luksusowego jachtu, gdzie zazwyczaj odbywają się huczne zabawy z nieograniczonym dostępem do najlepszych potraw i najdroższych trunków. Ogłoszenia o pracę dla pań do towarzystwa zawierają jasne i przejrzyste punkty dotyczące zakresu obowiązków. To może jednak skutecznie uśpić czujność kandydatek.