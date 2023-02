Pracownicy oskarżają Andrzeja Nejmana o upijanie się w pracy i obrażanie ludzi. Dyrektor Teatru Kwadrat się tłumaczy

bylypracownik 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wszystko co piszą to prawda! Pracowałem tam. Furiat, awanturnik, który nie szanuje żony, a tym bardziej innych pracowników. (Jego żona tez tam pracuje). Często wpadał w furie, wydzierał się na technicznych, garderobiane i innych pracowników. To były wiązki przekleństw, wyzywanie od idiotów. On nad tym nie panuje bo po chwili jest miły i udaje, ze nic się nie stało. Ciężko się patrzyło na patologie pomiędzy nim a jego żoną. Ona często beczała po kątach teatru. Beczały tez garderobiane, gnębieni byli techniczni. Dorosłego mężczyznę potrafił doprowadzić do takiego stanu, ze trząsł się z nerwów. To nie jest dobry Dyrektor. On nie szanuje ludzi. Tam nie dzieje się dobrze.