Pracownicy TVP panicznie boją się ZWOLNIEŃ? Wiadomo, co planują. Dobra strategia?

Konfederata 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Sprzedac tego potworka dopoki ktokolwiek chce to kupic i bedzie spokoj. I tak ponad 70% widzow TVP to emeryci wiec to medium nie ma zadnej przyszlosci. Ja nie ogladam TV od jakis 10 lat bo po co? Wszystko jest w internecie. Po co placic z budzetu miliardy jak mozna te pieniadze przeznaczyc na sluzbe zdrowia.