Prawnicy Brada Pitta odpowiadają na oskarżenia o DUSZENIE DZIECKA: "Angelina Jolie próbuje UBARWIĆ swoją historię"

Barbara 37 min. temu

To nie Angelina wywleka ta sprawe, tylko ci ktorzy umorzyli sledztwo. No do jasnego... Naprawde myslicie ze pijackie burdy I rzucanie sie z lapami na partnerke i dzieci przez wiele godzi w zamknietej przestrzeni to jest jakas rodzinna sprzeczka? Tez lubie Pitta jako aktora I mam do niego sentyment, ale nie robmy z Jolie wiedzmy I z tej afery PRowego wyscigu