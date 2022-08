Prawniczka Izabela "DEBIUTUJE" na Instagramie Antka Królikowskiego przy okazji relacji ze wspólnych wakacji (FOTO)

Kelly 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciężko ocenić sytuacje, dane moralności. Tak naprawde życie bywa zaskakujące. Często niewiadomo do jakich sytuacji dochodzi za kulisami w domu.... To jest straszne, że Joanna została zostawiona przed porodem w zagrożonej ciąży.Moim zdaniem bardzo ciężko to uratować wizerunkowo.Jeśli tak bardzo męczył sie z Joanną mógł nie brać ślubu pod przymusem. Z Izabellą ma dość długi romans. Może naprawde to miłość...Ale to jest dosłownie niewyobrażalny scenariusz jak z filmu. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej sytuacji jak Joanna... Jesteście bardzo zakochane, w zagrożonej ciąży a wasz mąż was olewa i nawiązuje romans z sasiadką.... To jest koszmar! Życie bywa nieprzewidywalne ale takie doświadczenie jest niewyobrażalną krzywdą . Moim zdaniem Joasia na początku znajomości była zbyt skupiona na urodzie, zrobieniu kariery aktorskiej . Antoni również często podkreślał jaka jest piękna.. Starał sie załatwić jej angaż w jakimś filmie. Jednak bez skutku. Nikt nie doceniał warsztatu Joasi... Z czasem trafiła się super okazja z filmem o Bridgite Bardote. Sądze, że była dla niego ideałem wizualnie ... Jednak go nudziła Zauroczył sie ale po czasie znudził sie... Nigdy jej nie pokochał.Możliwe,że on czuł wielką presje przy tak pięknej kobiecie i niepotrafił jej pokochać. To straszne jak zranił Asie ale niestety było widać po niej, że to ona była zaangażowana w te relacje. Dla Antoniego była tymczasowym zauroczeniem. Często zapominał o noszeniu obrączki. Raz Joanna pojawiła sie na planie programu w którym występował i przypomniała mu o tym fakcie... Cóż. Facet jej niedoceniał.Zdradzal. Dużo pił, zapewne były też inne używki po śmierci ojca. Był bardzo zagubiony... Błędem kobiet jest, że za bardzo angażują się a faceci i tak wybierają te ostrzejsze, silne kobiety.Dobrze wiedział, że Joanna go kocha bardziej i gdy była kochanka dała mu kosza zabiegał znów o Joanne.Pamietam wtedy byli w górach . Pokazano te zdjęcia na portalu. Było widać jak Joanna jest smutna, wyczerpana emocjonalnie ... Szkoda, że pozwoliła sie znów zbliżyć do siebie. "Jeśli raz pozwolisz sie oswoić narażasz się na łzy''... Asia popełniła błąd, że wzięła ten ślub teraz będą toczyć wojenki publiczne także niewiadomo kiedy dojdzie do tego rozwodu. Szkoda kobiety. Widać było, że była zakochana w Antonim.Cóż serce nie sługa. Jeśli Antek odnalazł spokój wewnętrzny przy Izie to dobre dla zdrowia psychicznego . Kiepsko z nim było po śmierci ojca. Cóż życie potrafi naprawde dokopać, zaskoczyć także lepiej nikogo nie oceniać. Życie takie właśnie jest.