Premiera filmu "Sweat". Magdalena Koleśnik wyjawia, kto był inspiracją do roli motywatorki fitness: "Nie mieliśmy JEDNEGO WZORCA"

Na wstępie porozmawialiśmy z Magdaleną Koleśnik , odtwórczynią roli Sylwii Zając w zekranizowanej przez Magnusa von Horna historii. Przyrodnia siostra Bartosza Bieleni wyjawiła nam, kto był dla twórców inspiracją przy tworzeniu scenariusza do filmu.

Co ciekawe, swój "epizod" ma w nim także Pudelek. Reżyser filmu przyznał, że jego wybór padł akurat na nasz serwis ze względu na jego "kultowość".

W rozmowie z Aleksandrą Konieczną , wcielającą się w rolę matki Sylwii, dowiedzieliśmy się z kolei, że w trakcie przygotowań do roli aktorka uzależniła się od odwiedzania profili "królowych życia".

To są kobiety, które mnie fascynują - zapewniła 55-latka. One są w moim wieku, czyli klimakterycznym okresie, ale to są królowe życia. I muszę przyznać, że mają dla mnie wpływ. Pokochałam złoto. Mój facet czasem mówi "Ty oszalałaś, cyganko".