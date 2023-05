Prezent, który dała chrześnicy na komunię, nie spodobał się rodzicom. Zerwali z nią kontakt!

Jadzia 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Komunia to nie wesele by dawać nie wiadomo jak drogie prezenty. Ja nie byłam chrzestną i na komunie dawałam 200 złotych i voucher do symulatora lotów w Wielkopolsce. Nikt na mnie sie nie obraził, obdarowana była zadowolona i podziękowała mi za prezent. Jak rodzice od początku dzieciaki takiego materializmu będą uczyć to nie wrózę im dobrej przyszłości...