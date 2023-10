Prezenter TVP rozsyła do mediów materiał o swoim życiu zawodowym i tłumaczy: "Nigdy nie zajmowałem się polityką". Przekonujący?

Zobacz także: Co dalej z TVP? "Pani Holecka to już relikt"

Reporter TVP wysłał do mediów materiał o swoim życiu zawodowym. Podkreśla, że nie zajmował się polityką

Realizowałem w "Wiadomościach" wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki! Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg. Robiłem wszystko, aby 2-2,5 mln ludzi mogło się dowiedzieć, jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci. Nigdy nie zajmowałem się polityką - chorują wszyscy od liderów PO, po zwolenników PIS . Nie oceniałem także, jaki materiał emitowany jest w "Wiadomościach" przed i po moim medycznym - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Wirtualne Media.

Wydaje się zatem, że trudno szukać bardziej apolitycznego programu na antenach Telewizji Polskiej w minionych latach. Moja popularność oraz główne zadania na antenie TVP nie mają nic wspólnego z polityką. W żadnym moim programie nigdy nie krytykowaliśmy systemu zdrowia, ani nie odnosiliśmy się do polityki. Ba, zapraszaliśmy lekarzy, którzy sympatyzowali z każdą władzą - od lewej do prawej, nigdy nie miało to dla nas znaczenia, czy lekarz chodzi na marsze KOD-u, czy Marsze Rodziny. Liczyła się tylko jego medyczna pozycja i wiedza. [...] Jaka zatem przyszłość czeka Adama Gizę? Wydaje się, że realizacją misji TVP bez względu na to, kto nią zarządza, jest propagowanie wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny - podsumował.