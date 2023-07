Prezenterka TVP straciła ciążę. Opublikowała na Instagramie nagranie: "Najtrudniejszy czas w naszym życiu"

Do tej pory Aleksandra Grysz nie informowała w mediach o tak intymnych szczegółach z życia. Zrobiła jednak wyjątek. Na jej instagramowym profilu pojawiło się emocjonalne nagranie. Widać na nim szczęśliwą dziennikarkę z testami ciążowymi i książką przygotowująca do macierzyństwa. Ostatni kadr przedstawia jednak balonik wypuszczany do nieba.

Gwiazda TVP poroniła. Zabrała głos na Instagramie

Aleksandra Grysz o poronieniu ciąży

Niestety, wiem, co czujecie. To ogromny ból, ogromna strata, lepiej nie czuć czegoś takiego w życiu. Przecież nikt tego nie spodziewał się, nikt tego nie planował. Miało być wspaniale, miało być pięknie. Miało być trzymanie się za rączki, prowadzenie do żłobka, prowadzenie do szkoły, ten rozwój, dawanie przykładów jak najlepszych. To boli, to jest bardzo bolesne. Współczuję z całego serca, bo wiem jak to jest - skomentował.