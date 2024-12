Prezenty w świątecznym stylu gwiazd

Szukanie idealnych podarunków może być prawdziwym wyzwaniem… albo dobrą zabawą. Wszystko zależy od tego, jak się do niego przygotujesz (i jak bardzo znasz osobę, którą chcesz obdarować). My nieustająco polecamy skupić się na czymś, co sprawi, że święta i rozpakowywanie prezentów będzie niezwykłym doznaniem. I nie tylko my! Gwiazdy, takie jak Magdalena Boczarska, Małgorzata Socha, Monika Bagárová czy Julia Wieniawa, zgadzają się z nami – najlepszym podarunkiem jest biżuteria. Koniecznie w gwiazdorskim stylu od marki Apart.

Magdalena Boczarska – kwintesencja klasycznego glamour

Biżuteria dla kobiety kochającej klasyczny glamour to coś więcej niż dodatek. To bardzo często główny element stylizacji, wokół którego tworzona jest cała jej reszta. A czy może być coś bardziej klasycznego i zwracającego uwagę niż diamenty w oprawie ze złota? Zdecydowanie nie! Spójrz tylko na Magdalenę Boczarską, jedną z ambasadorek marki Apart. Jej styl to kwintesencja klasycznego glamour, w którym główną rolę gra właśnie biżuteria z diamentami. Jej niezwykły blask sprawi, że nawet najbardziej minimalistyczna kreacja zyska wyjątkowy charakter. Diamenty doskonale sprawdzą się w roli pojedynczego elementu – np. klasycznego pierścionka lub kolczyków – ale swoje prawdziwe piękno zaprezentują dopiero w komplecie. Elegancka bransoletka, pierścionek i wiszące kolczyki lub zawieszka spowodują, że serce obdarowanej nimi kobiety zabije zdecydowanie szybciej.

Tych, którzy wiedzą, że kobieta, którą chcą obdarować, woli kolory, spieszymy uspokoić – szafiry, szmaragdy czy ametysty w oprawie ze szlachetnego kruszcu sprawdzą się tu równie dobrze!

Małgorzata Socha – kolory, kolory i jeszcze raz kolory

Potrzebujecie dodatkowego dowodu, że kolorowa biżuteria to pomysł równie dobry, jak diamenty? Pozwólcie zainspirować się wyborami ambasadorki Apart, czyli Małgorzaty Sochy! Ozdobione barwnymi kamieniami szlachetnymi pierścionki czy zawieszki to doskonały wybór dla kobiet, które nie boją się kolorów i są w pełni świadome ich mocy. Kobiet, które w swoich wyborach modowych stawiają na odważne "statement pieces", takie jak obrączki ozdobione rzędem szmaragdów lub kombinacją wielobarwnych szafirów, a także przyciągające wzrok wiszące kolczyki o niebanalnych kształtach i zdobieniach.

Nieco spokojniejszą wizualnie – ale nadal interesującą i zapewniającą efekt "wow" – alternatywą dla kolorowych kamieni są perły. Biżuteria nimi ozdobiona ma szczególny charakter, zawieszony gdzieś między retro (klasyczne sznury pereł) a nowoczesnością (czarne perły i ciekawa oprawa).

Julia Wieniawa – nowoczesny minimalizm

Jeśli w waszych głowach pojawiło się teraz pytanie: "Czy minimalistki potrzebują w ogóle biżuterii?", spieszymy z odpowiedzią: "TAK, JAK NAJBARDZIEJ!". Ideą minimalizmu, w każdej jego odsłonie, nie jest bowiem całkowita rezygnacja z czegoś, np. biżuterii właśnie, a taki jej wybór, by za pomocą kilku zaledwie elementów zagwarantować sobie efekt WOW. Bez przeładowania formą czy kolorem, ale w sposób, który podkreśli każdą stylizację. Brzmi jak coś niewykonalnego podczas kolorystycznego bogactwa świąt? Julia Wieniawa i jej biżuteryjne wybory udowadniają, że jest wręcz przeciwnie! O perłach już pisaliśmy, ale te skromne w swej niezwykłości kamienie to niejedyny wybór dla kobiet, które cenią sobie oszczędną, nowoczesną formę kolczyków czy bransoletek ze szlachetnego kruszcu.

Minimalizm nie oznacza też braku kolorów, ale znów – ozdobione barwnymi kamieniami biżuteryjne dodatki równoważą ten akcent klasycznymi kształtami oraz połączeniem.

Gwiazdy nie tylko filmowe

Prezenty w gwiazdorskim stylu nie byłyby kompletne, gdybyśmy nie wspomnieli o tej najważniejszej w święta Pierwszej Gwiazdce! Tęsknie wypatrywanej przez wszystkich pragnących już rozpakować swoje upominki, a także znajdującej się w ich wnętrzu! Ozdobione jej motywem biżuteryjne dodatki to uroczy ukłon w stronę tej angażującej wszystkich tradycji. Gwiazdki w formie kolczyków czy delikatnych zawieszek doskonale łączą się też z innymi świątecznymi motywami, takimi jak śnieżynki, bałwanki czy choinki, sprawiając, że jesteśmy w stanie zamknąć w jednym puzderku całą magię tego niezwykłego czasu.

