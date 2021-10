"Prince Charming" pomoże polskiej społeczności LGBT+? "To nie zostanie zrozumiane przez starsze osoby"

Sarysa 32 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Czy tylko ja to zauważyłam, czy może ktoś jeszcze...gdzie nie wejdę czy w prasę czy w jakiś film...wszędzie są wątki gejowskie lub lesbijskie...już nie można normalnych filmów oglądać...to jakaś porażka...teraz ten gej coś znowu płodzi by zwrócić na siebie uwagę bo lgbt to lgbt tamto ileż można przecież to na wymioty bierze...parady nie parady po co to robić..na siłę chcą ludzia w głowach po przewracać...I narzucać ich Wolę...stop lgbt