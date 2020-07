Załamana Priscilla Presley o śmierci wnuka: "To NAJCZARNIEJSZE DNI w historii mojej rodziny"

Kilka dni temu światowe media donosiły, że nie żyje Benjamin Keough, wnuk legendy rock and rolla Elvisa Presleya. Syn Lisy Marie Presley odszedł w wieku zaledwie 27 lat, co zszokowało zarówno rodzinę, jak i opinię publiczną. O śmierci młodego mężczyzny poinformował menadżer jego matki, Roger Widynowski. Jak donosił portal TMZ, było to prawdopodobnie samobójstwo.