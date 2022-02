Problematyczny ojciec Rihanny zachwyca się CIĄŻĄ córki w mediach: "Będzie WSPANIAŁĄ MAMĄ"

Cfr 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Dobrze by było, żeby ta troskliwa Pani o nasze dzieci najpierw zasięgnęła informacji, a potem się wypowiadała. W szkołach jeste etyka i jest religia. Można wybrać na co rodzic chce posylac dziecko i pani nic do tego. Dziecko może, ale nie musi wybrać między etyką a religią, można nie zdecydować się na żadne z tych zajęć. - Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O co ten wrzask, bo ja nie rozumiem. Chyba nigdzie nie ma wyboru jak u nas a jęk rozpaczy dalej trwa a celebryci rwa włosy z głowy, żeby odciągnąć ludzi od wiary kościoła i Boga. Wczoraj Linda o kościele, dzisiaj ta Pani mówi o etyce. Nie ma dnia spokoju.