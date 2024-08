Problemy techniczne na koncercie Taylor Swift na PGE Narodowym. Gwiazda zwróciła się do fanów ze sceny (WIDEO)

Aleksandra 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

W redakcji pracuje jakoś fabatyk Taylor, że rozkłada jej przyjazd do Polski i koncert na czynniki piersze? Robi się żenująco i kwalifikuje do leczenia. Tydzień temu Justin Timberlake dał dwa fantastyczne koncerty w Krakowie (bylam na pierwszym i facet bez zmieniania strojów, zaawansowanej choregtafii i nie wiaodmo jakich efektów senicznych rozgrzał publiczność do czerwonośc On i jego muzycy i chórek byli absolutnie fenomenalni). Dwa tygodnie temu Lenny Kravitz dał koncerty w Krakowie i w Łodzi. Nie napisaliście o jednym i drugim wokaliście ani słowa. A to gwiazdy światowego formatu, którzy znani są od ponad dwudziestu lat. Pokolenie trzydzistiparolatków wychowywało się między innymi a ich muzyce.