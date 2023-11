Próbowała wrobić Wojciecha Golę w OJCOSTWO! Teraz informuje o wynikach badania

Nie od dziś wiadomo, że w dobie mediów społecznościowych, najłatwiejszym sposobem na wybicie się z tłumu jest podczepienie się do znanego nazwiska. Można na przykład zaatakować publicznie osobę ze świecznika, co jest o tyle łatwe, że nie wymaga konsensusu drugiej strony. Znacznie trudniejsze, choć zdecydowanie bardziej efektywne jest natomiast wejście z kimś znanym w związek. Występują też oczywiście formy pośrednie. W końcu młodych twórców internetowych z nowoczesnymi technologiami na wyciągnięcie ręki ogranicza w zasadzie sama wyobraźnia. I tak na przykład Wojciech Gola - włodarz Fame MMA i właściciel "firmy z warzywozem" - stał się niespodziewanie bohaterem tiktokowego serialu o poszukiwaniach ojca małego dziecka.

Posądzała Wojciecha Golę o ojcostwo. Są wyniki badań

Aspirująca pani influenceka, która dla dobra wszystkich niech pozostanie anonimowa, od dobrych paru tygodni snuła w mediach społecznościowych teorie spiskowe na temat tego, kto tak właściwie jest ojcem jej dziecka. Kandydatów było co najmniej kilku. Co tu akurat dość istotne, Gola nie zabierał głosu w sprawie, jasno dając nam do zrozumienia, że z podejrzaną panią nie chce mieć zbyt wiele do czynienia.