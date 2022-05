"Proces dekady" tylko pomoże Johnny'emu Deppowi? "OBOJE SĄ SIEBIE WARCI"

Widowisko 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dziś oglądałam na żywo na Daily mail Australia.Puszczają ich rozmowy jak ona krzyczy on ją prosi żeby się uspokoiła.Ona mówi żeby sam sobie ssał.Wyglada jakby to ona się nad nim znęcała.Prawniczka Deepa ją miażdży.Była ofiarą przemocy i ona ją bił a tego samego dnia bądź nastepnego sesje zdjęciowe i wywiady.Wogóle to się kupy nie trzyma.Nie chciałam oceniać ale po dzisiejszym widowisku moim zdaniem Amber się pogrąża.Prawniczka ciągle mówi-miss Hard this is not my questions.Ciekawie tego posłuchać.