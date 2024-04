Produkcja "Tańca z Gwiazdami" PRZEMILCZAŁA sprawę Kaźmierskiej. W komentarzach zawrzało. Wszystkie szybko zniknęły (FOTO)

Dagmara Kaźmierska ma za sobą odsiadkę w więzieniu, co nie było żadną tajemnicą. Mimo to zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia" , które otworzyły przed nią drzwi do własnego show na Polsacie oraz udziału w "Tańcu z Gwiazdami" .

Zanim "celebrytka" zaczęła gościć na małych ekranach, skazano ją prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Ostatnio serwis Goniec dotarł do akt sprawy. Z zeznań pracownicy domu publicznego wynika, że Kaźmierska miała zlecić zgwałcenie kobiety za próbę ucieczki, a także stosować przemoc. Co na to produkcja "Tańca z Gwiazdami"?