Produkcja "The Voice of Poland" jest ROZCZAROWANA Sylwią Grzeszczak? "Uczyła się kwestii Z KARTKI! To jej pierwsza i ostatnia edycja"

Sylwia Grzeszczak przez długi czas odnosiła niezaprzeczalne sukcesy w rodzimym przemyśle muzycznym. Stabilna pozycja w mediach i sympatia słuchaczy przełożyły się wkrótce na propozycje poza sceną, a jedną z nich okazała się posada trenerki w programie "The Voice of Poland" . Niestety najwyraźniej nie wszystko poszło tak, jak się spodziewano...

Od jakiegoś czasu w mediach informowano o fali negatywnych komentarzy po tym, jak Sylwia Grzeszczak wyrzuciła z programu Małgorzatę Chruściel. Piosenkarce nie szczędzono krytyki, jednak najwyraźniej to dopiero początek jej problemów. Portal Plotek postanowił bowiem rzucić nieco światła na to, jak obecnie wygląda pozycja Sylwii w "The Voice of Poland".