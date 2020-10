Produkcja "Zakochani po uszy" odpowiada wzburzonemu Łagodzińskiemu: "Cenimy i akceptujemy RÓŻNORODNOŚĆ"

Maciej Łagodziński do tej pory znany był głównie z reklamy popularnej sieci telefonii komórkowej, w której występuje od lat z Barbarą Kurdej-Szatan . W 2019 roku uśmiechnęło się jednak do niego szczęście i otrzymał angaż w serialu Zakochani po uszy, w którym wcielił się w stomatologa Pawła Lenartowicza. Niestety, jak sam zdradził, niebawem pożegna się z planem serii.

Postać, którą tam gram, postać Pawła, który jest gejem, została po prostu zmarginalizowana w tym serialu. Serial nazywa się "Zakochani po uszy", jest to jedyna postać, która nie jest zakochana ani nie będzie zakochana, z tego co wiem. Czuję się też oszukany przez produkcję. (...) Miałem obiecane inne wątki związane z problemami tej postaci. Związane z jej orientacją czy odnalezieniem się czy randkowaniem. Z tego co wiem, scenarzyści pisali pewnego rodzaju sytuacje, ale były one kasowane przez produkcję - wyznał Łagodziński.