Program Magdy Mołek znika z anteny TVN Style na jesień. Dziennikarka komentuje: "DOWIEDZIAŁAM SIĘ Z MEDIÓW"

Magda Mołek bez wątpienia należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa. 44-latka od lat związana jest z telewizją, miała już okazję m.in. spełniać się jako prowadząca Dzień Dobry TVN czy emitowanego przez TVN Style Miasta Kobiet. Od 2007 roku przeprowadza także wywiady z gwiazdami na łamach autorskiego programu W roli głównej.

Niedawno Magda Mołek postanowiła rozszerzyć swoją działalność i wystartowała z kanałem na YouTube. Dziennikarka coraz aktywniej działa w mediach społecznościowych, zapowiedziała już nawet realizację autorskiego podcastu. W poniedziałek Mołek zamieściła na swoim instagramowym profilu obszerny wpis dotyczący dyskryminacji kobiet, który już zdążył odbić się szerokim echem w mediach - za jego pośrednictwem Magda ogłosiła bowiem, że jej program W roli głównej nie powróci już na antenę TVN Style.

(...) Piszę tego posta w ważnym dla mnie zawodowo momencie i z przesłaniem/prośbą byście miały odwagę stawiać granice. Ruch #womensupportingwomen ma miliony zwolenniczek na świecie, każda z nas wstawiając swoje czarno-białe zdjęcie, może w ten sposób wyrazić swoją niezgodę na sposób, w jaki jesteśmy traktowane i okazać solidarność z innymi kobietami, które są krzywdzone, wykorzystywane, oszukiwane. To jest mój gest solidarności z tymi z Was, które doświadczacie przemocy. Jakiejkolwiek. I z tymi, które szukacie inspiracji i wsparcia w decyzjach. Jako dziennikarka będę nadal starać się zadawać pytania o nas, nasze potrzeby, zabierać głos w ważnych dla nas sprawach i namawiać Was, byście dbały o siebie (...) - czytamy we wpisie Mołek.

I choć sama dowiedziałam się z mediów (!), że nie będzie już mojego programu „W roli głównej”, byłam na to przygotowana. Dlaczego? Bo zadbałam wreszcie najpierw o siebie. I tego Wam życzę: odwagi w decydowaniu o sobie, podejmowaniu trudnych, ale zgodnych z intuicją decyzji i wiary w to, że Wam to wyjdzie. Bo wyjdzie! (...) - zapewniła.

Dziennikarka sensacyjną informację o przyszłości swojego programu skomentowała również w rozmowie z Press.pl. Przy okazji zapewniła, że nie ma zamiaru rozstawać się z TVN.

Nie mam żadnej informacji od moich przełożonych z programu "W roli głównej", czy mamy wracać do studia i kiedy. Nie jest prawdą, że rozstaję się ze stacją. Jest jeszcze czas i wierzę, że dojdziemy do porozumienia. Czekam na kontakt ze strony stacji, wierząc w to, że "W roli głównej" jest na tyle ważną wizytówką kanału TVN Style, iż szkoda byłoby go tracić - przyznała wówczas.

Dyrektor PR TVN Discovery Polska Joanna Górska w rozmowie z Press zapewniła z kolei, że nieobecność W roli głównej w jesiennej ramówce w dużej mierze spowodowana jest następstwami pandemii koronawirusa. Górska zapewniła także, że stacja wciąż będzie współpracować z dziennikarką.

Jesienią, ze względu na pandemię, w TVN Style stawiamy na mocne tytuły poradnikowe. Nie wykluczamy powrotu "W roli głównej" w następnych sezonach i oczywiście pracujemy nad nowymi programami, w których będzie można oglądać Magdę - zapowiedziała.