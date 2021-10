"Projekt Lady 6". Pijane uczestniczki wytaczają się z busa, przewracają na chodniku i sikają na trawniku...

Xyz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 111 1 Odpowiedz

To jest MAGIA telewizji i ich SZTUCZKI, żeby przyciągnąć więcej ludzi przed ekran. Po co to oglądacie skoro i tak wszystko jest wyreżyserowane od A do Z?? I do tego jeszcze "lady" rozenek... błagam was ludzie, dajcie sobie spokój z tymi programami love Island, projekt lady itp, aż niedobrze się robi