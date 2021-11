Projektantka Blanki Lipińskiej pokazała kuchnię PRZED i PO remoncie w nowym gniazdku. Robi wrażenie? (FOTO)

Choreczasy 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Do tych co piszą co facet lubi : A ty tylko skupiasz się na tym co faceci lubią to błedna droga lepiej skup się na sobie jak ty się czujesz bo takim myśleniem to daleko nie zajedziesz i się zdziwisz nie raz. Kobieta ma się czuc ze sobą dobrze a nie gonić za tym czymś o czym piszesz, kobieta ma być wolna a nie podporządkowana jakiemuś kolesiowi. Zmień myślenie