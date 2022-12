Prokuratura interesuje się rodziną Stochów! Urodziny Andrzeja Juniora na Zamku Czocha też są w centrum kontrowersji

Od kilku dni głośno jest o imprezie, jaką zorganizował sobie pewien syn pohalańskiego milionera i aspirujący influencer. Stosunkowo nieznany do tej pory Andrzej Stoch Junior przejął Zamek Czocha, zamieniając go w szkołę magii ze świata Harry'ego Pottera. Do imprezy zatrudniono całą drużynę aktorów i kilkunastoosobowy chór. Wykorzystano nowoczesne technologie, które imitowały pojedynki na czary i ruchome obrazy. Zadbano przy tym o obecność rozpoznawalnych gości, w tym przede wszystkim czołówkę polskiej branży influencingu.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Jak podaje Onet, w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu wkrótce ma zapaść wyrok w procesie karnym wytoczonym przeciwko Andrzejowi S. Prokuratura oskarża mężczyznę o przestępstwa finansowe. Według ustaleń śledczych podhalański przedsiębiorca od 2006 roku konsekwentnie pozbywał się swojego majątku, przepisując go na swoich bliskich. Prokuratura z Nowego Targu określiła, że przedsiębiorstwo Andrzeja S. było zadłużone na 14 milionów złotych. Gdy jednak przyszło co do czego, okazało się, że mężczyzna nie ma już swojego majątku, który można by zająć celem zaspokojenia potrzeb wierzycieli. O sprawie tej informowała nawet telewizja Polsat w jednym z czerwcowych odcinków programu "Państwo w Państwie".